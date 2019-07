Sky - L'Inter prepara 75 milioni per Lukaku, ma la Juve si intromette e propone Dybala!

Calciomercato - Secondo quanto dichiarato da Fabrizio Romano, collega di Sky Sport, ci sarebbero ultime notizie di mercato che riguardano principalmente Romelu Lukaku. La Juve si intromette tra l'attaccante del Manchester United e l'Inter. Il possibile colpo Lukaku alla Juve potrebbe aprire Mauro Icardi al Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24:

"L'Inter pronta a rilanciare per Lukaku lunedì: 70 milioni di euro più bonus e in totale si potrebbe arrivare a 75 milioni. Fabio Paratici in contatto con il Manchester United, possibile scambio con Dybala come contropartita. La Juve inizia a farci un pensiero sempre più serio".