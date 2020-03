Mediaset - Rinnovo Gattuso fino al 2023, De Laurentiis in settimana in video call con Mendes: Ringhio pone le condizioni per restare

Calciomercato Napoli - La Serie A è ferma, ma è già tempo di pensare al futuro prossimo del club azzurro. Per questo, Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di blindare Gennaro Gattuso, stando alle ultime di Sport Mediaset.

In diretta a Italia Uno, nel corso del telegiornale sportivo, Simone Cerrano ha raccolto le ultime sulla trattativa per il rinnovo di Gattuso col Napoli con cifre e dettagli:

"Il Napoli cerca certezze per il futuro, il piano di De Laurentiis ha un orizzonte chiaro. Blindare Gennaro Gattuso fino al 2023: Ringhio a Napoli ha convinto tutti, risalendo la classifica e conquistando tutti con dedizione e atteggiamento. L'attuale accordo prevede un ingaggio da un milione e mezzo e rinnovo automatico fino al giugno del 2021 entro il 30 aprile. De Laurentiis vuole stringere i tempi e sta cercando di farlo rispettando i limiti imposti dall'emergenza sanitaria: questa settimana avrebbe dovuto sedersi al tavolo con Jorge Mendes, agente che cura gli interessi dell'allenatore.

I due si sentiranno in videoconferenza per gettare le basi del rinnovo: un triennale nuovo di zecca e un ingaggio ritoccato verso l'alto, con la possibilità da entrambi le parti di liberarsi dopo ogni stagione. Gattuso rimarrebbe volentieri, ma pone certe condizioni: carta bianca rispetto allo staff, avendo rinunciato a 5 collaboratori storici per raccogliere l'eredità di Carlo Ancelotti, e poi garanzie precise sul mercato. Consapevole che ci saranno cessioni eccellenti. Chiede di ripartire da Zielinski ed altri azzurri, e rinforzi per ripartire con un nuovo ciclo".