Caos Icardi, Il Mattino: l'Inter alza il muro, Napoli pronto a far partire la trattativa in un solo caso

Mercato Napoli - Va avanti apparentemente senza soluzione di continuità il muro contro muro tra l'Inter e Mauro Icardi. A riportare la notizia è l'edizione di oggi del quotidiano "Il Mattino", che aggiunge come sia ferma la volontà, da parte del club milanese, di cedere il ragazzo, che da parte sua ha sempre messo in cima alla lista dei desideri la Juventus, ora ad un passo da Lukaku. Le due alternative che ha sono rappresentate, in tal senso, dalla Roma e dal Napoli, che da parte sua, se l'Inter scenderà nelle sue pretese intorno ai 50 milioni di euro ed il ragazzo accetterà la destinazione partenopea, potrebbe far partire la trattativa in maniera ufficiale.

Icardi Napoli

Ovviamente, poi, nel caso in cui dovesse consumarsi l'arrivo del bomber argentino ex Sampdoria,in tal caso si potrebbero aprire le porte per l'addio di Arek Milik che continua ad essere nel mirino, in Spagna, del Betis Siviglia, con gli andalusi che lo considerano la prima alternativa a Borja Iglesias dell'Espanyol.