Matvienko-Napoli, CorSport: ore calde, affare da 15 milioni e accordo non lontanissimo!

Calciomercato Napoli - In difesa il Napoli insegue un identikit, non per forza un nome: serve un regista difensivo, possibilmente mancino, sicuramente educato e con un piede abituato all'impostazione. Ne parla il Corriere dello Sport:

"Risponde a questa ricerca Mykola Matvienko, 24 anni, centrale dello Shakhtar, uno in grado di far ripartire l'azione. Dall'Ucraina fanno sapere che sono ore calde, affare da 15 milioni e accordo non lontanissimo, ma esisterebbero altre soluzioni come Sokratis Papastathopoulos dell'Arsenal - richiesta di Gattuso che lo conosce dai tempi del Milan - o l'argentino Senesi del Feyenoord"