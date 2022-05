Mathias Olivera-Napoli può saltare! CorSport: possibile colpo di scena, primo dietrofront di De Laurentiis

Qui Napoli, a voi Getafe. Nelle intenzioni, Mathias Olivera è stato un esterno di sinistra virtualmente vestito d’azzurro: è accaduto mesi fa, quando attraverso le chiacchierate si è arrivato ad un sì assai ufficioso. Ne parla il Corriere dello Sport.

Dopo aver ottenuto l’adesione del terzino che gli manca, il Napoli ha scoperto che la distanza con il Getafe s’era allungata:

“Sembrava chiusa nel momento in cui Angel Torres, febbraio scorso, il presidente spagnolo, sbilanciandosi preparò lo spumante. I dodici milioni di euro (più uno di bonus) sono diventati insufficienti: c’è una clausola, venti milioni, da onorare, altrimenti i cinque altri club che si sono messi in fila - con il Benfica in testa - potrebbero realizzare il cosiddetto colpo di scena.

I contatti restano frequenti ma il sospetto che la vicenda possa impaludarsi è divenuto più concreto. E il dietro-front ha cominciato a scorgersi nella frase di Adl. Se il Getafe insisterà, Olivera rimarrà un vago ricordo: l’ultima offerta - ritocco verso l’alto, ma non troppo - può riaprire il discorso o altrimenti lasciare che l’uruguayano, che con il Napoli si è già detto tutto per il quinquennale, trovi nuovi estimatori”