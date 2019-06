Mario Rui-Torino, Cairo a caccia di un'alternativa meno costosa: il portoghese vuole giocare l'Europa

Il Napoli è attento al mercato in uscita: l'obiettivo primario della società di De Laurentiis è fare cassa per poi investire il ricavato sul mercato in entrata. Uno dei papabili alla cessione resta Mario Rui: il terzino portoghese piace tanto al Milan e al Torino di Walter Mazzarri. Nelle ultime ore, però, lo scenario pare essere mutato. Il club granata, infatti, starebbe sondando il terreno per Thomas Ouwejam dell'AZ Alkmaar e per Diego Laxalt del Milan. Il portoghese del Napoli gradirebbe un club che giocasse le competizioni europee e di mezzo, per ora, c'è una sentenza UEFA in casa Toro. Proprio per questo l'affare potrebbe sfumare: Cairo si cautela ed inizia a guardarsi intorno, alla ricerca di una valida alternativa in attesa di capire come si evolverà la trattativa per Mario Rui.