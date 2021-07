Mario Rui-Galatasaray, Napoli disposto all'addio! CorSport: prima proposta economica, la risposta del club azzurro

Ultime mercato Napoli - Il Galatasaray vuole Mario Rui, trentenne mancino portoghese che Spalletti ha già conosciuto ai tempi della Roma, e il club azzurro s'è detto disponibile ad ascoltare. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Proposta formulata sulla base di 5 milioni. Il Napoli punta a guadagnare qualcosa in più, quantomeno un paio di milioni, ma il fatto che la trattativa continui e anzi sia nel pieno è sintomo preciso della volontà comune di chiudere il cerchio. Rui, che in azzurro è titolare di un ingaggio importante che supera i 2 milioni di euro, dal canto suo vuole spuntare uno stipendio all'altezza: la storia non è insomma troppo agevole, ma le parti sono tutte al lavoro"