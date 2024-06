Marca, Uriarte a CN24: "Rafa Marin? Il real Madrid lo lascia solo in prestito. Novità su Omorodion"

Mike Uriarte, giornalista di Marca, è intervenuto alla trasmissione “CalcioNapoli24 Live” in onda su CalcioNapoli24 Tv:

“Sotto il profilo fisico non è strutturato Rafa Marin, ma è rapido e forte nel gioco aereo. Parliamo di un grande prospetto, non è pronto nell’immediato per il Real Madrid. L’intento è mandarlo a giocare per due anni per poi riprenderlo. Deve migliorare nell’uscita palla al piede dalla difesa. Si tratta di un investimento del real Madrid, un po’ come fatto con Brahim Diaz. Omorodion? Anche qui ci troviamo di fronte ad un calciatore interessante per le doti fisiche, parliamo di un attaccante pericoloso in campo aperto. E’ giovanissimo, parliamo di un classe 2004 che ha margini di crescita importante. Non immagino un passaggio diretto all’Atletico Madrid bensì in un altro club dove possa trovare spazio. Non c’è un prezzo su Rafa Marin perché il real Madrid vuole cederlo solo in prestito. Per Omorodion si parla di una valutazione di 25-30 milioni”.