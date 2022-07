Calciomercato Napoli - Secondo quanto riferito da Marca, il Villarreal ha individuato in Deulofeu il rinforzo giusto per l’attacco in questo calciomercato e la Spagna sembra essere la destinazione più probabile del giocatore. L'Udinese non ha ricevuto un'offerta congrua dal napoli per il cartellino dell'attaccante che viene valutato intorno ai 15-20 milioni.