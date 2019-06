Sportmediaset - Manolas-Napoli, l'affare non è in discussione! Roma tranquilla in attesa dell'ufficialità

Ultimissime notizie calcio Napoli - Su CalcioNapoli24 le ultime notizie che riguardano il calciomercato, in particolare la tanto attesa trattativa che porterà Manolas al Napoli dall'As Roma calcio. Aurelio De Laurentiis ha delegato Cristiano Giuntoli per trattare con Mino Raiola, agente di Manolas, per limare gli ultimi dettagli. Intesa tra la Roma e Diawara.

Calcio Napoli mercato, Sportmediaset - Aggiornamenti su Manolas

Calciomercato Napoli - Kostas Manolas, un affare in discesa ma che riserva un piccolo colpo di scena. La trattativa tra Roma e Napoli è già impostata da tempo: ai giallorossi 16 milioni di euro più il cartellino di Diawara (valutato 18 milioni più due di bonus) per arrivare ai 36 milioni della clausola prevista dal contratto del difensore. I giallorossi vorrebbero chiudere l'affare entro mezzanotte per inserire la cessione nel bilancio in chiusura 30 giugno, ossigeno in chiave Fair Play Finanziario, ma piccoli intoppi tra Manolas e il Napoli rischiano di far slittare il tutto a luglio.

Mercato Roma calcio - Nulla di insormontabile, l'affare non è in discussione, e in realtà in casa giallorossa non sono neppure troppo preoccupati in chiave bilancio: la cessione di Manolas, anche se diventasse ufficiale a luglio, potrebbe essere contabilizzato a fine giugno come accadde nel 2017 con il trasferimento di Rudiger al Chelsea.