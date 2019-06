Manolas-Napoli, Schira: "Il Napoli ha sondato Raiola!". Tmw: "Discorsi concreti negli ultimi giorni"

Ultimissime calcio Napoli - Come riferisce Nicolò Schira, ex collaboratore mercato dela Gazzetta dello Sport, Juventus e Napoli hanno avuto contatti con Mino Raiola per sondare la situazione di Kostas Manolas, sul cui contratto con la Roma è presente una clausola di risoluzione fissata a 36 milioni di euro.

Calcio mercato Napoli, non solo la Juve: Manolas ambito anche all'estero

Secondo TuttoMercatoWeb, la Juventus resta interessata, ma in questo momento la trattativa col club bianconero è ferma. Negli ultimi giorni, la società che ha portato avanti i discorsi più concreti è stato il Napoli: in questo caso però il problema è l'ingaggio perché il centrale greco chiede cinque milioni di euro netti a stagione. Tutt'altro che da escludere un futuro di Manolas lontano dall'Italia, con l'entourage del calciatore che ha ricevuto sondaggi sia da club spagnoli che da club inglesi.