Manolas-Napoli, CdS annuncia: a metà settimana sarà in città per la firma! Cifre e dettagli del quinquennale con gli azzurri

Le ultimissime di calciomercato - Il difensore della Roma, Kostas Manolas si è promesso alla Ssc Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport aggiunge ulteriori dettagli:

"Kostas Manolas e il Napoli preparano le partecipazioni: e questa ormai non è più una novità, considerando che il difensore della Nazionale greca ha già trovato l’accordo con il club azzurro per un futuro che sulla carta e per le carte sarà quinquennale.

Per gli auguri e il banchetto di nozze, però, bisognerà ovviamente attendere due eventi: in prima istanza l’accordo con la Roma, che dal suo canto fa muro di granito e pretende esclusivamente il pagamento dei 36 milioni di euro della clausola rescissoria; e magari anche la messa a punto degli ultimi dettagli pre-matrimoniali - cioè contrattuali - con il giocatore. Cosa che, a quanto pare, dovrebbe accadere tra qualche giorno.

Diciamo a metà settimana: Manolas, infatti, è atteso a Napoli per definire gli ultimi aspetti e probabilmente anche firmare. Un autografo e via: e va bene, magari per l’ufficializzazione bisognerà avere ancora un pizzico di pazienza, ma l’idea affascinante della coppia Kostas-Koulibaly nata dopo l’addio di Albiol, improvviso, è pronta a trasformarsi nella nuova coppia centrale di Ancelotti.

Kostas, in Grecia a godere di un po’ di mare e relax, è già proiettato verso il cielo azzurro di Napoli. Talmente da prepararsi a sbarcare in città tra qualche giorno per cominciare a organizzarsi la vita e a sistemare le ultime cose burocratiche.

E dunque le ultime pagine di un contratto di 5 anni da 3,5 milioni a stagione a scalare (alla Roma il suo ingaggio è di 3,2 milioni più i bonus)".