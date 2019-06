Manolas al Napoli, entro sabato l'annuncio! Venerato a CN24: "Accelerata nelle ultime ore, così ADL può chiudere anche Veretout"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, della Rai, è intervenuto ai microfoni di Cn24 Live, sul canale 296 del digitale terrestre Campania. Ecco quanto dichiarato:

“Manolas-Napoli, la trattativa procede molto bene. In queste ore c’è stata un’accelerata. I club vogliono chiudere l’affare in settimana, la Roma anche per motivi di bilancio. Non si pagherà la clausola. Alla lunga si vuole inserire anche Diawara. Tra Roma e Milan Veretout preferisce il Milan, ma antepone a questa destinazione il Napoli. Ecco perchè sta temporeggiando. Se entro fine settimana il Napoli riesce a chiudere Manolas con Diawara nell’affare l’operazione sarebbe di 10 milioni più la contropartita azzurra. C’è una piccola distanza, se De Laurentiis aumenta il cash a 15-18 milioni con Diawara come contropartita si può chiudere entro sabato. Il Napoli spera di prendere Manolas e Veretout, girando Diawara alla Roma. Perché cedendo Veretout a quel punto si libererebbe il posto a centrocampo per il giocatore della Fiorentina con cui c’è un accordo datato. Napoli al primo posto per Jordan Veretout, solo al terzo posto dopo il Milan c’è la Roma. Ecco perchè i giallorossi virano su Daiwara inserendolo nell'affare Manolas.

Manolas al Napoli, le cifre del contratto

Il giocatore ha detto sì a cinque anni di contratto a 3.5 milioni di euro bonus compresi, facilmente raggiungibili. Altri relativi a obiettivi di squadra. Con il giocatore e Raiola è tutto definito ormai.

James Rodriguez - Napoli

"James Rodriguez - prosegue Ciro Venerato - sarà un giocatore del Napoli, ma non subito. È un po’ più lunga perché non c’è accordo con il Real Madrid. Al momento i dirigenti del Napoli vogliono un prestito gratuito con un diritto che sa quasi di obbligo a 30 milioni pagandoli in quattro rate. E il Real non è d’accordo: vogliono prestito oneroso a 7 milioni con obbligo fissato a 35.

Ieri c’è stata una telefonata tra i club. Si aspetta anche la Coppa America, il Real vuole capire se può ottenere qualcosa di più”