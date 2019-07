"Fa strano vederti senza maglia della Roma". Siparietto tra Manolas ed un tifoso giallorosso a Villa Stuart: il retroscena

L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un retroscena tra Manolas ed un tifoso della Roma a Villa Stuart mentre il greco faceva le visite mediche con il Napoli: "Un'altra estate di visite mediche a Villa Stuart, ma questa volta con una maglia diversa da quella giallorossa. Ieri mattina Konstantinos Manolas ha infatti sostenuto gli esami di idoneità sportiva con la divisa azzurra (per l'occasione marrone) del Napoli, con il quale ha firmato un contratto quinquennale. Il difensore greco è arrivato ieri alle 10.05 nella clinica romana accompagnato da Riccardo Del Vescovo, l'ex medico della Roma mandato via dal club lo scorso marzo nella rivoluzione messa in atto da Pallotta. Il dottore è rimasto comunque legato ad alcuni giocatori giallorossi ai quali offre consulenze private. Manolas si è sottoposto per tre ore alle risonanze magnetiche, le analisi del sangue, la prova sotto sforzo e l'esame spirometrico sotto lo sguardo attento del professor Mariani e del nuovo medico del Napoli, il dottor Raffaele Canonico. «Mi fa uno strano effetto vederti senza la maglia della Roma, ma grazie di tutto Kostas». Parole di un paziente (tifoso giallorosso) che lo ha incrociato nei corridoi della clinica romana, un ringraziamento al greco soprattutto per quel gol nel quarto di finale di Champions contro il Barcellona che ha regalato alla Roma una rimonta storica. Manolas non ha risposto a voce, ma si è lasciato andare in un sorriso alzando poi il pollice in su".

