Mercato Napoli - Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Sky Sport 24”, nel corso dello speciale sul calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CN24

“Amadou Diawara rientrerà nell’operazione per portare Manolas al Napoli e quindi bisogna solo definire le cifre. Il Napoli poi andrà ad aggiungere un conguaglio economico per definire questo scambio che però, alla fine, probabilmente si farà perché c’è il sì di tutte e quattro le quattro parti in causa: sia i due club che i due calciatori hanno dato il loro assenso a questo affare”.