Manolas-Napoli, Il Mattino precisa: "Sondaggio azzurro, Raiola apre all'operazione! C'è però un ostacolo da superare"

Ultimissime calciomercato Napoli. L'addio di Raul Albiol al Napoli è stato come un fulmine a ciel sereno: troppo forte la voglia di casa per il difensore spagnolo, adesso ad un passo dall'accettare l'offerta del Villarreal. Il club spagnolo, infatti, è pronto a pagare la clausola di meno di 5 milioni per strappare l'ex Real agli azzurri.

Manolas al Napoli, clausola e non solo: le ultime

Per sostituire il partente Albiol, il Napoli sta ragionando se restare con l'attuale quartetto difensivo (Koulibaly, Maksimovic, Chiriches e Luperto), oppure sondare il mercato per un colpo importante anche in difesa. Secondo l'edizione odierna de Il Mattino, l'obiettivo principale dovrebbe essere Kostas Manolas in uscita dalla Roma:

Una volta incassata la volontà di Albiol di andare via, e di conseguenza anche la cifra prevista dalla clausola, il Napoli si metterà a lavoro per decidere il dafarsi per il suo sostituto. A tal proposito il primo nome iniziato a circolare già da qualche tempo è quello di Kostas Manolas. Il centrale greco piace a Giuntoli che nei giorni scorsi ha provato a fare un sondaggio con il giocatore incassandone la disponibilità da parte del suo agente Mino Raiola. Il contratto di Manosals con la Roma ha scadenza 2022, ma al suo interno è presente una clausola da 36 milioni.

Manolas, pericolo asta

Il problema principale, prosegue Il Mattino, è però dovuto dalla forte concorrenza di altri club per il greco: