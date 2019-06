Manolas-Napoli, Gazzetta - Trovato accordo quadriennale: Juve spiazzata! Domani nuova offerta con contropartita per chiudere

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI - L'addio ormai scontato di Raul Albiol, ha spinto il Napoli a cercare un altro difensore di spessore sul mercato. L'obiettivo principale sembra essere il greco Kostas Manolas.

Come scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli irrompe su Kostas Manolas:

"Irrompe il Napoli. Stavolta senza tentennamenti. Aurelio De Laurentiis vuole Kostas Manolas per sostituire Raul Albiol. E in meno di 48 ore il presidente ha persino raggiunto l’accordo con il difensore della Roma: 3,5 milioni di euro a stagione per il prossimo quadriennio. Nell’ambiente Napoli danno già per fatta l’operazione. Ma, in effetti, non è così, perché manca l’accordo con la Roma che ne detiene la proprietà del cartellino. La questione si semplificherebbe se il Napoli decidesse di pagare per intero la clausola, che è di 36 milioni di euro: a quel punto non ci vorrebbe nessuno assenso da parte del club giallorosso. Il diesse napoletano ha parlato con Mino Raiola, che assiste il difensore della Nazionale di Grecia, dal quale ha ricevuto la disponibilità del giocatore al trasferimento. Tutto, dicevamo, in un baleno, tanto che persino la Juventus, interessata al giocatore, è rimasta spiazzata dalla manovra del Napoli. Il Napoli, intanto, è già forte dell’accordo trovato col giocatore e già domani potrebbe presentare alla Roma un’offerta comprensiva anche di una contropartita tecnica: nella Capitale potrebbe trasferirsi Amadou Diawara, il centrocampista guineano che non rientra nei piani tecnici di Ancelotti"