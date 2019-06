Sky, Romano: "Napoli in pole per Manolas, nuovi contatti oggi con la Roma. ADL ha chiesto la rateizzazione della clausola"

Calciomercato Napoli le ultimissime su Manolas da Fabrizio Romano, giornalista di Sky, che ai microfoni di Calciomercato.com nel consueto punto sul mercato delle squadre di Serie A ha fatto il punto anche in casa Ssc Napoli

Calcio mercato Napoli, aggiornamenti su Manolas

"Napoli molto attivo in queste ore con Cristiano Giuntoli che sta lavorando all'operazione Manolas. In queste ore il DS azzurro sta mediando con il giocatore che non ha particolarmente gradito le parole del presidente Aurelio De Laurentiis nei suoi confronti. Ad oggi la Roma continua a rifiutare una soluzione che prevede Diawara nell'operazione. I giallorossi vogliono i 36 milioni della clausola anche per questioni di plusvalenza. Il Napoli, dal suo canto, è sempre più convinto di riuscire a convincere la Roma ad avere un piccolo sconto o rateizzare il pagamento dei 36 milioni della clausola avendo il "sì" di Manolas. Al momento il Napoli si sente in pole position per il giocatore greco, oggi nuovi contatti con la dirigenza giallorossa per provare a chiudere la trattativa. Settimana prossima potrebbe esserci la svolta decisiva. Napoli vuole Manolas come erede di Albiol".