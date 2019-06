Manolas-Napoli, affare fatto! CorSport: due modalità di pagamento per chiudere, i dettagli

Ultimissime calcio Napoli - Konstantinos Manolas, 28 anni, difensore centrale della Roma e della nazionale greca, è molto vicino al Napoli. Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, tra Napoli e calciatore è tutto fatto: resta da trovare l’accordo, più vicino alla clausola, con la Roma. Secondo il quotidiano, ci sono due modalità di pagamento alternative.

“Tra Manolas e il Napoli non c’è più altro da aggiungere, hanno approntato i contratti, li hanno redatti secondo il rigore di De Laurentiis, quinquennale che ora ondeggia poco sopra i quattro milioni di euro; manca l’adesione della Roma. Si insegue una via che possa star bene a chiunque, alla Roma e al Napoli, ma anche a Manolas che ha già avuto modo di veder casa, ora con la tecnologia si fanno cose che noi umani, e gli è piaciuta la zona (Posillipo), il panorama e anche tutto ciò che può servire per star bene: verrà di persona, ovvio, c’è chi dice che potrebbe accadere oggi o semmai domani, ma la prudenza in queste vicende così tortuose va sfruttata e comunque le voci del popolo, di una parte, si sa…”