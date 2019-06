Il Messaggero annuncia: "ADL paga la clausola, Manolas ad un passo dal trasferirsi a Napoli!"

Calciomercato Napoli - E' dell'ultim'ora e arriva da Roma un'ulteriore conferma della chiusura ormai imminente dell'affare Manolas-SSC Napoli, con il difensore greco che ha già accettato l'azzurro e attendeva l'accordo fra i due club. Il passaggio di Kostas Manolas al Napoli avverrà, quindi.

De Laurentiis paga la clausola, colpo di mercato: arriva Manolas

Perchè stando a quanto rivelato da Il Messaggero, il difensore è ormai ad un passo dal trasferirsi in azzurro in questo calciomercato. Accordo totale col greco, ingaggio e diritti d'immagine, ma la novità è un'altra: il quotidiano, infatti, fa sapere che De Laurentiis si è convinto a pagare la clausola rescissoria da 36 milioni di euro. Nell'operazione non saranno inserite contropartite, anche se l'affare Diawara si farà, resta slegato dal nome di Manolas: