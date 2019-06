Sportitalia - Manolas-Napoli, è fatta! Accettate le condizioni azzurre: operazione mai a rischio

Calciomercato Napoli - Su Calcio Napoli 24 le ultime notizie che riguardano Manolas al Napoli dall'As Roma calcio. Accordo raggiunto tra il calcio Napoli e l'As Roma e anche tra Manolas e il Napoli! Aurelio De Laurentiis ha definito gli ultimi dettagli e in queste ore sta firmando tutti gli ultimi documenti con la Roma per il difensore greco dei giallorssi. Incontro concluso positivamente tra Cristiano Giuntoli e Mino Raiola, agente di Manolas. Diawara alla Roma con la valutazione di 21 milioni.

Calciomercato, Manolas al Napoli è fatta

Calcio Napoli mercato - Manolas al Napoli, è fatta. E' praticamente da pochi minuti un nuovo calciatore a disposizione di Carlo Ancelotti. A darne conferma anche Alfredo Pedullà sul proprio portale: "Kostas Manolas al Napoli (e quindi Diawara alla Roma) non è mai stata un’operazione a rischio. Vi abbiamo raccontato che la volontà era quella di trovare una soluzione entro stasera, superando gli ostacoli che si sono presentati. I paletti sono stati ormai superati con il buonsenso di Raiola e dello stesso difensore greco che voleva il Napoli e basta. Alla fine Manolas ha accettato l’iniziale proposta del club partenopeo, vale a dire un quinquennale da 3,5 milioni di euro a stagione di parte fissa, più bonus che gli consentirebbero di arrivare a 4 milioni. Adesso mancano gli ultimissimi dettagli e il deposito, ma ormai ci siamo.