Manolas al Napoli, Repubblica: "ADL accelera, si chiude nei prossimi giorni! Va sincronizzata la modalità di pagamento, novità su Pellegrini"

Calciomercato Napoli le ultimissime sull'affare Manolas. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica la clausola rescissoria da 36 milioni va limata in base alle necessità del club azzurro. Ecco perché i contatti con la Roma — che ha bisogno di vendere entro fine mese per ripianare le perdite — continuano senza sosta.

Manolas-Napoli, le opzioni di pagamento allo studio

Repubblica ipotizza un pagamento pluriennale ( ma la Roma lo esclude), o l’inserimento nella trattativa di Diawara, che resta obiettivo concreto dei giallorossi, a caccia di un rinforzo per la mediana. L’operazione va sincronizzata e il Napoli proverà a chiudere nei prossimi giorni. C’è ottimismo tra le parti. L’aspetto principale è il sì di Manolas al progetto Napoli: l’intesa economica con il 28enne centrale già c’è, preludio ad un epilogo positivo per Carlo Ancelotti che ha individuato nel nazionale greco il sostituto di Raul Albiol. La coppia Manolas- Koulibaly intriga e rappresenterebbe un segnale chiaro alla concorrenza, oltre ad aumentare il tasso tecnico di un gruppo già competitivo. L’asse con la Roma, poi, potrebbe diventare davvero solido.

Calcio mercato Napoli As Roma, possibile doppio affare

Il diesse Giuntoli ha preso informazioni anche su Luca Pellegrini (confermata esclusiva di CN24), fratello minore di Lorenzo. Terzino sinistro di talento, 20 anni, e sei mesi in prestito al Cagliari in cui si è messo in evidenza. Il Napoli ci sta pensando: è gestito — come Manolas — da Mino Raiola. Il suo acquisto, al momento, non è una priorità perché bisogna prima cedere.