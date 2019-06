Manolas al Napoli, Cds: la prossima settimana può arrivare l'ufficialità, la Roma ha già scelto il sostituto

Le ultimissime di Calciomercato - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Manolas ed il possibile sostituto alla Roma:

Manolas al Napoli



"La prossima settimana Kostas Manolas potrebbe essere un giocatore del Napoli. E la Roma avrà la necessità di trovare un altro difensore di pari livello.

Nelle ultime ore Petrachi e De Sanctis hanno fatto qualche sondaggio per due centrali che giocano nel campionato italiano. Alla Sampdoria, che ha avuto il via libera per tesserare Di Francesco, è stato chiesto Joachim Andersen, 23 anni, danese della Samp.

Il Tottenham nei giorni scorsi ha offerto 35 milioni di euro, superando il primo sondaggio dell’Arsenal, che aveva ritenuto troppo onerose le richieste della Samp".