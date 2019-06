Manolas al Napoli, CdS annuncia: entro domani sarà in città, ha già scelto dove abitare. Firmerà un ricco quinquennale

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport dà ulteriori dettagli sull'operazione che porterà Kostas Manolas al Napoli

"Per Manolas c’è pronto un quinquennale che oscillerà intorno a quattro milioni e duecentomila euro a stagione; per Diawara bisognerà discuterne a cose fatte, ma anche in questo caso l’orientamento generale fissa la scadenza per il 2024. Manolas è atteso a Napoli tra oggi e domani, ha già visto una serie di case, che sono state ispezionate da un amico, ed ha deciso per Posillipo; Diawara avrà modo di riflettere dopo sulla propria sistemazione, avendo impegni seri da affrontare, la Coppa d’Africa, e comunque del contratto parlerà a momenti il suo procuratore. Per cominciare, intanto, c’è la fiducia di Fonseca, il suo nuovo allenatore, che ha avallato la conclusione di una trattativa sostanzialmente veloce: magari non era quello il prototipo del centrocampista immaginato per la Roma dal tecnico portoghese ma in questo momento di difficoltà, aspettando nuovi investimenti, Fonseca ha avuto la sensibilità di non ostacolare la negoziazione".