Manchester United-Hysaj, confermati i nuovi contatti: già un anno fa ci fu l'interesse, il piano dei Red Devils [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli, nella tarda serata di ieri i colleghi di Sky hanno scritto si un sondaggio del Manchester United per Elseid Hysaj. Il calciatore ha un contratto fino al 2021 e non rinnoverà il suo accordo con il Napoli. Come tutti sanno sul cartellino dell'ex calciatore dell'Empoli, c'è una clausola da 55 milioni valida per l'estero.

Hysaj Manchester United, contatti reali: tentativo già un anno fa

Secondo quanto raccolto in esclusiva da CN24, i contatti tra il Napoli, l'entourage di Hysaj ed il Manchester United sono reali. I Red Devils già una stagione fa avevano fatto la corte al calciatore. Gli inglesi cercano un profilo con quelle caratteristiche perchè in uscita c'è Darmian ed anche perchè Ashley Young va verso i 34 anni. Per ora non c'è nessuna offerta ufficiale degli inglesi, ma l'intenzione sarebbe quella di mettere sul tavolo una cifra vicina ai 22 milioni di sterline (quasi 25 milioni di euro). Più defilate al momento le piste che portavano all'Atletico Madrid ed alla Juventus. Quella relativa ai bianconeri è solo un'idea nata dall'arrivo di Sarri a Torino.

