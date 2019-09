Venerato a CN24: "Mercato in entrata Napoli chiuso con Llorente, si lavora a tre cessioni. Hysaj? Decisione anche tecnica dietro il no al Valencia"

Calciomercato Napoli - Il collega della Rai Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a CN24 live su CalcioNapoli24tv canale 296 digitale terrestre Campania

Mercato Napol le ultimissime oggi

"Machach sta andando all'Ascoli mentre Ciciretti è vicino al Cosenza. Il Parma si è defilato sul discorso Tonelli. Non ci saranno altre trattative per il Napoli. Hysaj? La trattativa con il Valencia è stata una trattativa morta al di là del discorso economico. Prima di Juve-Napoli l'affare era in fase d'evoluzione dopo gli azzurri hanno cambiato idea. Gli spagnoli chiedevano un prestito con obbligo di riscatto condizionato alle presenze. La frenata è stata tecnica anche per valutazioni di Ancelotti. Il calciatore ha già comunicato di non voler rinnovare. Con Llorente il mercato del Napoli è chiuso"