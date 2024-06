L’ultimatum di Conte a De Laurentiis ha già sortito effetti

Calciomercato SSC Napoli - L’ultimatum di Antonio Conte al suo nuovo presidente Aurelio De Laurentiis ha già sortito effetti in casa Napoli, come fa notare Tuttosport.

L’ultimatum di Conte ha già sortito effetti

È il tecnico, è Antonio Conte che decide chi parte e chi resta - lo ha ribadito in conferenza stampa - e la priorità è legata al futuro di Khvicha Kvaratskhelia.

Il segnale forte è rappresentato dal viaggio in Germania che il presidente del Napoli, accompagnato dall'amministratore delegato Andrea Chiavelli, dal direttore sportivo Giovanni Manna e dall'avvocato Mattia Grassani, ha intrapreso per un incontro con l’esterno georgiano e il suo agente Mamuka Jugeli. Il primo passo per rinnovare è stato fatto.