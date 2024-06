Calciomercato Napoli, Romelu Lukaku resta nel mirino ma ci sono anche altre sirene per il centravanti belga.

Calciomercato Napoli, Lukaku tentato da Turchia e Arabia

Come riporta il Corriere della Sera oggi in edicola, da una parte c’è il Fenerbahce che pure gli strizza l’occhio con José Mourinho che farebbe di tutto per portarlo in Turchia e dall’altra spunta anche la pista relativa all’Arabia Saudita. Il Chelsea nel frattempo non accetta più prestiti e chiede 43 milioni di euro, la cifra minima necessaria per evitare una minusvalenza a bilancio.