Venerato a CN24: "Lukaku-Napoli, solo un colloquio tra Giuntoli e l'agente: gli azzurri non affonderanno il colpo per un motivo"

Notizie calcio Napoli - Romelu Lukaku al Napoli? Difficile, davvero difficile. Il centravanti belga del Manchester United, infatti, ha dei costi esorbitanti per le casse del club presieduto da Aurelio De Laurentiis. Ai microfoni di Calcio Napoli 24 il giornalista ed esperto di mercato della RAI Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni:

"Il Napoli ha sondato Romelu Lukaku, ma non ha mai seriamente affondato il colpo non appena ha avuto contezza dei costi. C'è stato un colloquio tra il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l'agente FIFA Federico Pastorello, che cura gli interessi della punta, prima gestita da Mino Raiola. Giuntoli, tuttavia, difficilmente richiamerà Pastorello in merito all'eventuale affare per Romelu Lukaku, sul quale si fionderà molto probabilmente l'Inter non appena troverà un club per Mauro Icardi".