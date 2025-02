Lucca-Napoli, Relevo conferma: interesse concreto! Da battere un altro club, l'Udinese fa il prezzo

Calciomercato Napoli - Oggi (domani, ndr) avversari, in futuro chissà. Lorenzo Lucca, centravanti 24enne dell'Udinese, sarà uno dei protagonisti della sfida del Maradona contro il Napoli: l'ex Ajax, come vi abbiamo raccontato su CalcioNapoli24, è seguito con attenzione dal ds Giovanni Manna che lo vede come alternativa ideale a Lukaku per l'anno prossimo.

Lucca al Napoli, le ultime

Ulteriori conferme sull'interessamento del Napoli per Lucca arrivano dal collega Matteo Moretto di Relevo:

"A Udine sta andando molto bene e per giugno tante grandi squadre lo seguono con interesse. L'Udinese chiede tra i 25 e i 30 milioni di euro. Al momento Napoli e Milan sono i due club più interessati a lui".