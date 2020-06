Lozano via? Gazzetta: Raiola si sta attivando per trovargli una sistemazione, De Laurentiis chiede 50mln

Calciomercato Napoli - L'attaccante messicano del Napoli Hirving Lozano in campionato ha sommato 17 presenze, di cui nove da subentrato, mentre in Champions le ha giocate tutte, ma per ben quattro volte è stato sostituito. A Verona, Gattuso lo ha inserito nei minuti finali e lui ha ripagato la fiducia dell’allenatore, come racconta la Gazzetta dello Sport:

"Probabilmente, Lozano andrà via, il suo manager, Mino Raiola, si sta attivando in Europa per trovargli una sistemazione e, soprattutto, un club disposto a investire i 50 milioni richiesti da De Laurentiis. Una valutazione, però, che non trova riscontro sul mercato, impoverito dalle conseguenze del Covid-19. Rivalorizzare Lozano potrebbe essere una buona operazione per le finanze del club"