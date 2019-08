SKY - Ounas via in prestito con l'arrivo di Lozano! Cessione Verdi legata ad un altro accquisto, l'idea di Ancelotti

Calciomercato Napoli - Luca Marchetti, giornalista esperto di calciomercato di Sky, ha parlato nel corso dello speciale Calciomercato di Sky Sport 24, con le ultime sull'affare Mauro Icardi:

"Cessione Verdi? No, uscirà Ounas: lo vuole il Cagliari in Serie A e molte squadre all'estero, andrà via in prestito. Con l'arrivo di Lozano, non parte Verdi perchè Ancelotti e il Napoli si son sentiti scoperti in attacco lo scorso anno e vogliono tenere un tassello in più davanti. Dovesse arrivare Icardi o un altro nome in attacco, ci sarebbe spazio per un'altra cessione".