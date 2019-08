Calciomercato Napoli - Le visite di Lozano sono andate molto bene, riferisce Carlo Alvino di TV Luna. Non ha nulla riguardo la botta presa la scorsa settimana, in serata firmerà il contratto e poi dovrebbe arrivare a Napoli. Le procedure burocratiche (molto probabilmente per aggiornamento passaporto, ndr) sono lunghe e dovrà tornare ad Amsterdam prima di essere a disposizione di Ancelotti per poter giocare, quasi certamente con la Fiorentina non ci sarà