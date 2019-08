Lozano al Napoli, TMW: lunedì o martedì fissate le visite mediche. Trattativa in chiusura

Calciomercato Napoli - Hirving Lozano sta per diventare un giocatore del Napoli. Sempre più vicina l'ufficialità, ma non senza passare per le visite mediche di rito. L'attaccante messicano di proprietà del PSV sarà in Italia, secondo quanto riferito da tuttomercatoweb, tra lunedì e maretedì per sostenere le visite e poi legarsi ufficialmente al Calcio Napoli.

Lozano al Napoli, visite mediche

Il suo passaggio in azzurro è sempre più vicino. Mancano davvero solo gli ultimi dettagli ma la trattativa è ormai in chiusura, si stanno limando gli ultimi aspetti relativi ai diritti di immagine.

Lozano-Napoli, cifre e dettagli

Aurelio De Laurentiis ha sborsato una cifra intorno ai 42 milioni di euro pagabili in due anni agli olandesi del PSV. Mentre al giocatore è stato ricamato un contratto da 4.5 milioni a stagione per cinque anni. Inizialmente la proposta al suo agente era stata di 4 milioni, ma trattando sui diritti d'immagine, Mino Raiola e De Laurentiis hanno pattuito per un salario più alto. Al suo procuratore, invece, una commissione da circa 5 milioni di euro.