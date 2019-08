Lozano-Napoli, Repubblica annuncia: trattativa chiusa, sarà il quarto acquisto! Si attende la formalità esami

Calcio mercato Napoli - Il Napoli è alla stretta finale per Hirving Lozano. Nella giornata di oggi, infatti, nella straordinaria location dell'hotel Vesuvio, è avvenuto un incontro tra la dirigenza partenopea ed il suo procuratore, Mino Raiola. Stando a quanto riportato da Repubblica nella sua edizione online, infatti, l'esito di questo meeting sarebbe stato positivo con la trattativa che sarebbe praticamente chiusa: "Hirving Lozano sarà il quarto acquisto del Napoli. Manca ancora l'ufficialità ma la trattativa per portare in azzurro il 24enne esterno d'attacco messicano, da tempo nel mirino del club, è praticamente chiusa.

Lozano Napoli incontro Raiola

Restano da superare solo ed esclusivamente alcuni aspetti legati ai diritti d'immagine anche se sono stati fatti dei passi in avanti importanti anche da questo punto di vista. I costi dell'operazione sono comunque notevoli: al PSV, club olandese che ne detiene il cartellino, andranno 45 milioni di euro mentre con il giocatore l'accordo è stato raggiunta sulla base di un contratto da 4.5 milioni di euro a stagione. Si attende, inoltre, l'esito degli esami cui si sottoporrà il messicano dopo l'infortunio rimediato ieri durante la sfida con il Den Haag: non dovrebbe trattarsi di nulla di serio.