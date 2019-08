PSV, Malen annuncia l'addio di Lozano: "Sicuri che possiamo gestire la sua partenza?"

Calciomercato Napoli - Donyell Malen, attaccante del PSV, ha commentato il pari a reti bianche contro l'FK Haugesund e, indirettamente, ha anche annunciato l'addio di Hirving Lozano, che andrà al Napoli. Non è andato per il sottile Malen che ha esordito così ai microfoni dei media olandesi: “Siamo sicuri di poter gestire la sua cessione e sostituirlo?”.

Ci sono anche alcune novità fornite dai colleghi di Sky Sport. Queste riguardano i rapporti tra PSV e Pachuca, club che aveva conservato il 20% del cartellino. Questo vedrà corrisposto dal PSV una cifra minore rispetto a quella sperata, in quanto nel contratto di Lozano è presente una clausola che lo prevede per i trasferimenti in club non di prima fascia Champions League. Il Napoli è infatti in seconda fascia.