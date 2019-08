Lozano-Napoli, Sportmediaset: dal Messico tutti danno per fatta l'operazione, affare da 42 milioni

Mercato Napoli - Il Napoli pare aver rotto gli indugi ed ora si è fiondato con convinzione su Hirving "El Chucky" Lozano. Stando a quanto rilanciato ieri da "Marca Claro", infatti, nella serata di ieri sarebbero stati superati anche gli ultimi problemi relativi ai diritti d'immagine. Tanti media, poi, nella giornata di oggi hanno rilanciato la notizia dando praticamente per fatto questo affare per il club azzurro, pronto, a quanto pare, ad abbracciare l'ex Pachuca.

Lozano Napoli

Come riportato da Sportmediaset, infatti, le principale testate d'informazioni del Messico danno per fatto questa operazione che avrà i seguenti dettagli: 42 milioni di euro al PSV ed ingaggio da 4.5 milioni di euro a stagione al ragazzo, pronto ad approdare alla corte di Carlo Ancelotti che ha sempre speso parole di elogio nei suoi confronti. Ricordiamo che con il suo agente, vale a dire Mino Raiola, il Napoli ha già concluso l'affare Manolas in questo mercato.