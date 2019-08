Lozano-Napoli, pressing De Laurentiis. Tuttosport: PSV obbligato a venderlo, gli azzurri hanno una strategia

Calcio mercato Napoli - La guerra dei nervi e l’arte dell’attesa. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, dovrà essere la strategia che il Napoli avrà bisogno di adottare per dare ad Ancelotti almeno uno dei calciatori da lui richiesti. Ad esempio Hirving Lozano del PSV Eindhoven.

“Per il messicano il pressing partenopeo è sempre sostenuto, anche se a distanza, perchè certi affari si chiudono in maniera favorevole, solo quando chi deve vendere si trova con l’acqua alla gola. Il Psv è quasi obbligato a vendere Lozano, dopo l’eliminazione ai preliminari di Champions, e la dirigenza olandese vorrebbe incassare l’intera somma della clausola, 45 milioni di euro. Soldi di cui il Napoli dispone, ma non si può mai sapere e, quindi, attendere diventa la strategia migliore per strappare un ottimo prezzo. Sempre che tra il Napoli e Raiola torni il sereno che era sparito dopo la chiusura a Montecarlo dell’accordo con Manolas”