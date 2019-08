Lozano-Napoli, era tutto fatto! CdM: Ancelotti incontrò anche padre e moglie del giocatore, il retroscena

Calciomercato Napoli - E' di nuovo Hirving Lozano il primo obiettivo della SSC Napoli. Eppure, racconta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, appena qualche settimana, fa era praticamente tutto fatto.

La trattativa per il talento messicano infatti va avanti da tempo, la freddezza per il trasferimento a Napoli da parte della famiglia è stata superata e Carlo Ancelotti incontrò anche papà e moglie del giocatore. Era tutto virtualmente a posto: il supporto di Mino Raiola fu decisivo e quando il Ds Cristiano Giuntoli definì a Montecarlo l’affare per Kostas Manolas, incontrò anche lo stesso Lozano.

Lozano al Napoli

Lozano-Napoli, era tutto fatto: il retroscena

L’affare era vininissimo e quasi concluso, sulla base di 45 milioni di euro per il Psv e 4 milioni a stagione al giocatore. Mancavano solo alcuni dettagli relativi ai diritti d’immagine, poi l'intoppo: ossia il club partenopeo ha improvvisamente tentennato, i rapporti con Raiola hanno subito degli scossoni nell’affare Manolas, e le condizioni dell’affare sono cambiate.

Adesso il Psv Eindhoven è fuori dalla Champions League, Lozano è stato escluso da Van Bommel all’esordio in campionato e il Napoli può approfittarne per portare il prezzo a 40 milioni. Ma l'agente del giocatore - rivela il quotidiano - ora sta sfruttando l’interesse di Valencia e PSG e ha rivisto le pretese per l’ingaggio del messicano, chiedendo alla società azzurra 5 milioni a stagione. I contatti sono al momento in stand-by e le parti si riaggiorneranno al rientro dagli USA.