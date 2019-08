SSC Napoli, la radio ufficiale - Lozano, pista caldissima: ogni giorno può essere quello giusto per la chiusura

Ultimissime mercato Napoli - Continua ad andare avanti la trattativa tra il Napoli ed Hirving Lozano. A quanto pare, infatti, è stato superato l'ostacolo dei diritti d'immagine ed ora si attende nient'altro che la definizione totale di questa operazione.

Lozano Napoli

Secondo quanto raccolto da Radio Kiss Kiss Napoli, ogni giorno può essere quello giusto per la chiusura definitiva dell'affare. La pista, infatti, è caldissima e potrebbe essere per davvero lui il quarto colpo da parte dei partenopei in questa sessione estiva di mercato.