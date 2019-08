Lozano-Napoli, Cronache di Napoli: l'annuncio ufficiale subito dopo il rientro dagli Stati Uniti

Calcio mercato Napoli - L'edizione odierna di Cronache di Napoli scrive su Hirving Lozano:

"Gli azzurri hanno trovato l' accordo con il Psv e l' attaccante messicano. L' annuncio dovrebbe arrivare al rientro dagli Usa, visto che negli Stati Uniti ad accompagnare il Napoli nella doppia sfida contro il Barcellona c' era tutto lo stato maggiore del club. Da domani ogni giorno potrebbe essere buono per il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis. L' arrivo di Lozano è una scelta a metà strada tra le richieste del tecnico Carlo Ance lotti e le esigenze del club. Per portare in azzurro il messicano, il Napoli corrisponderà al Psv circa 42 milioni di euro per una punta di 24 anni che ha ancora margini di miglioramento e che potrebbe portare nelle casse del club una cifra considerevole in caso di futura rivendita. Il nome di Lozano faceva parte della lista compilata da Ancelotti, che per il messicano ha studiato vari ruoli. Può agire sul vertice destro, su quello sinistro, da trequartista e da centravanti".