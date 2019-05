Lozano-Napoli, Ancelotti lo segue da mesi! Dal figlio arrivano relazioni tattiche, il retroscena

CALCIOMERCATO NAPOLI - L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti spinge per avere ai propri ordini l'attaccante messicano 23enne Hirving Lozano, in forza attualmente al PSV Eindhoven. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta alcune curiosità sull'interessamento del Napoli.

"È dallo scorso inverno che l’allenatore e il suo staff stanno seguendo questo ragazzo dalla tecnica sopraffina, con la capacità di saltare l’uomo e attaccare la profondità. In lui Ancelotti ha intravisto il giocatore che risponde alle sue esigenze tattiche, per la fase offensiva. Suo figlio, Davide, che ne è anche il secondo, l’ha relazionato più di una volta sulle qualità dell’esterno del Psv, attualmente in fase di recupero dopo l’infortunio, che Giuntoli sta provando a ingaggiare"