Venerato a CN24: Lozano al Napoli, martedì o giovedì le visite mediche! Pagamento in 4 anni, novità su clausole sponsor e bonus obiettivi

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista Rai esperto di calciomercato, ha riferito ai microfoni di CN24 importanti aggiornamenti sulla trattativa che sta portando Hirving Lozano dal Psv al Napoli.

Hirving Lozano è atteso martedì o giovedì a Villa Stuart. Tutto definito col Psv: ben 42 milioni di euro pagabili in 4 anni e il 10% al Pachuca. Perché Napoli non in prima fascia Champions. Il Psv ha risparmiato. Se lo avesse ceduto al Psg avrebbe dovuto girare il 30% ai messicani.

Novità sui diritti di immagine. Il Napoli pronto a depositare subito il contratto delle prestazioni sportive. Solo piu avanti quello dei diritti di immagine. Troppe clausole e troppe pagine. Raggiunto accordo verbale va scritto il contratto in tutti i dettagli. Percentuali diverse legate ai vari sponsor del messicano. Indiscrezione sui bonus. 500mila euro se vince scudetto o Champions.