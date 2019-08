Gazzetta - Lozano, non è ancora arrivata la firma col Napoli per via di alcuni sponsor messicani

È una trattativa ormai definita, ma con qualche dettaglio ancora da limare. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega il motivo per cui Hirving Lozano non ha ancora firmato con il Napoli. Secondo la Rosea ci sarebbe una questione di sponsor messicani da risolvere. Questi versano parecchi milioni al talento del PSV, e per tale motivo il Napoli ha dovuto alzare di 500mila euro la sua proposta contrattuale, da 4 a 4.5 milioni di stipendio annuo. La differenza è il costo che dovrà sostenere De Laurentiis per convincere Lozano a rinunciare a quegli sponsor dal Messico.