Venerato a CN24: "Lobotka-Napoli, se entro mercoledì non si chiude si va su Seri! Telefonata concitata con gli agenti, il Celta fa muro"

Calciomercato Napoli - Lobotka al Napoli, giungono ulteriori novità sull'affare che potrebbe portare il centrocampista slovacco del Celta Vigo in azzurro, come racconta a CalcioNapoli24 il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato.

"Il Napoli non riesce a chiudere la trattativa con il Celta Vigo per Lobotka, stamattina concitata telefonata con i quattro agenti del centrocampista. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è stato perentorio: aspetterà fino a mercoledì, poi andrà su Seri del Fulham in prestito attualmente al Galatasaray. Troppo caro invece Gedson Fernandes, valutato 30 milioni dal Benfica.

Sono tre gli ostacoli per definire Lobotka, indiscrezioni confermate anche dagli agenti dello slovacco.

La valutazione economica: il Napoli è fermo a 20 milioni, i galiziani ne chiedono 21; I bonus: il Napoli ha offerto quattro milioni di bonus, ma solo 1,5 è facile facili da conseguire. Il Celta, invece, chiede che siano facili tutti e quattro e non solo 1,5; Le rate e gli ammortamenti del cartellino: gli spagnoli chiedono pagamento in tempi più brevi.

Se entro mercoledi la matassa non sarà sbrogliata, il Napoli tratterà Seri. Ieri sera primo meeting telefonico con l'intermediario della trattativa, un agente FIFA internazionale"