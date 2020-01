Lobotka-Napoli, Repubblica: Gattuso attende comunicazioni, De Laurentiis nelle prossime ore può definire il suo trasferimento

L’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso non è indifferente all’apertura della campagna acquisti invernale e aspetta da un momento all’altro comunicazioni da Aurelio De Laurentiis, come racconta l’edizione odierna di Repubblica.

“Già nelle prossime ore dovrebbe definire ufficialmente il trasferimento in maglia azzurra di Stanislav Lobotka. Il Celta è ormai pronto a dare il via libera al centrocampista slovacco e in Spagna sono convinti che la fumata bianca arriverà già nella giornata di oggi, con un blitz a Vigo del direttore sportivo Cristiano Giuntoli (segnalato fino a ieri negli Stati Uniti). La tempistica conta però fino a un certo punto, visto che in ogni caso il giocatore avrà bisogno di qualche giorno (tra visite mediche, firma e formalità burocratiche) per catapultarsi nella sua nuova avventura in Italia”