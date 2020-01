Il Mattino: incontro ADL-agenti Lobotka alla Filmauro per chiudere, sabato sarà in panchina! Spunta grossa percentuale al Nordsjaelland

Calciomercato Napoli - Ormai il mosaico è piuttosto chiaro: il Napoli vuole Lobotka, Lobotka vuole il Napoli e il CeltaVigo è disposto a cedere il centrocampista. Che ieri, non essendo troppo concentrato visto il mercato, è finito in tribuna. Ed è quindi ad un passo dal Napoli, ma ad un prezzo congruo, chiedono da Vigo. Di solito, quando si verificano queste condizioni, nel calciomercato non si è lontani dalla conclusione dell'accordo. E soprattutto si sa che quando un giocatore vuole fortemente trasferirsi è molto difficile che l'affare non si chiuda. Perché lo slovacco, ormai è piuttosto evidente, vuole lasciare la Galizia per andare al Napoli e lo ha ribadito proprio ieri al suo tecnico, poche ore prima la gara con l'Osasuna.

Lobotka al Napoli, spunta una percentuale al club norvegese

L'edizione odierna de Il Mattino nell'affare Lobotka-Napoli svela il motivo per cui il Celta Vigo non vuole scendere sotto i 22 milioni di euro per chiudere l'operazione:

"Si scopre che c'è un motivo per cui il Celta non vuole scendere sotto i 22 milioni di euro per chiudere l'operazione: il Nordsjaelland, il club norvegese da cui nell'estate del 2017 è arrivato Lobotka, una percentuale sulla rivendita del 25 per cento. Da qui il braccio di ferro sul prezzo del cartellino. Occhio, perché De Laurentiis incontrerà tra domani e giovedì gli agenti di Lobotka alla Filmauro per chiudere l'affare. Vuole fare un regalo a Gattuso e questo regalo sarà Lobotka. Il Napoli è prontissimo ad accoglierlo. Gli impegni nei rispettivi campionato hanno fatto slittare di qualche giorno il faccia a faccia definitivo. O la va o la spacca, ma la fumata bianca è attesa in questa settimana. L'impressione è che Lobotka possa andare in panchina con la Lazio, sabato prossimo".