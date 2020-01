Lobotka-Napoli, Corsport: distanza ridotta a due milioni, lo slovacco mette pressione al Celta. Spunta la data per l'assalto decisivo

Ultime calciomercato Napoli. Continua il pressing del Ds Cristiano Giuntoli sul Celta Vigo per avere il via libera di Stanislav Lobotka. Il regista slovacco è stato individuato dallo staff mercato della Ssc Napoli come il regista ideale da regalare a Gennaro Gattuso per cercare la risalita. Le operazioni tra partenopei e Celta Vigo, come riportato dal Corriere dello Sport, proseguono senza sosta e potrebbero arrivare ad una svolta decisiva dopo la gara con l'Inter:

Napoli-Lobotka, il calciatore preme per l'azzurro