Lobotka-Napoli, Sky: il giocatore si avvicina, manca l'ultimo tassello per il via libera del Celta

Calciomercato Napoli. La trattativa per Stanislav Lobotka potrebbe essere arrivata ad un punto di svolta: il calciatore slovacco ieri non è sceso in campo con Celta Vigo e pare che il suo passaggio al Napoli possa essere davvero questione di giorni. A fare il punto della situazione ci ha pensato Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ai microfoni di Marte Sport Live. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“La trattativa tra le parti prosegue, ma l’ostacolo più importante era la partita del Celta Vigo, ora è una necessità del Celta riuscire a far quadrare la situazione. Ormai è evidente che il calciatore voglia il Napoli, così da poter anche giocare la Champions League contro il Barcellona. Il club però sta lottando per non retrocedere, quindi dar via un giocatore così importante impone di trovare subito un’alternative. Gli spagnoli in tal senso vogliono prima trovare il sostituto e poi concludere l’affare Lobotka col Napoli. Al momento il nome più caldo per il Celta è quello dell'ex Roma Nzonzi ma il costo del suo cartellino e dell'ingaggio è molto elevato, dunque si prosegue a trattare anche su questo fronte prima di dare il via libera a Lobotka".

Sulle cifre della trattativa: "L’offerta del Napoli è di 18 milioni, la richiesta è tra i 20 ed i 21, una differenza colmabilissima quando si tratta di certe cifre. Magari con l'inserimento di ulteriori bonus si può superare il problema in poco tempo".