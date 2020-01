Lobotka-Napoli, CdM: l'affare può chiudersi a 20 più bonus. Ma ADL si era mosso in prima persona per Tonali

Calciomercato Napoli - Via ufficialmente alla sessione invernale, col Napoli già particolarmente attivo. Come infatti evidenzia il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, la priorità è rinforzare il centrocampo con Stanislav Lobotka primissimo nome adesso.

Mercato Napoli, affondo per Lobotka

Lucas Torrerira è sfumato per volontà del neo tecnico Mikel Arteta. Così il presidente Aurelio De Lauerntiis si è invece mosso in prima persona per convincere il collega e amico Massimo Cellino per cedergli Sandro Tonali, ma il Brescia non intende venderlo a genniao. Ci sono stati anche contatti con gli intermediari di Boubakary Soumaré, ma la richiesta di 50-55 milioni di euro è eccessiva.

Lobotka è dunque il profilo giusto, con lo slovacco che vuole il Napoli dal 2018, da quando fu designato come erede di Jorginho. C'è già l'intesa con i suoi agenti per un quinquennale attorno ai 2 milioni di euro: ora si cerca soltanto l'intesa col Celta Vigo. E nel corso dell'ultimo blitz a Madrid, il club partenopeo ha rilanciato la sua offerta: 15 milioni di euro più 3 di bonus ma senza alcuna percentuale sulla futura rivendita.

ADL si è mostrato disponibile ad alzare l’offerta portandola a 16 milioni di base fissa più 2 di bonus, ma ancora non basta a convincere un Celta terzultimo in classifica ma molto solido sotto il profilo finanziario. La richiesta del club iberico è di 25 milioni di euro, ma da quanto filtra l'affare potrebbe chiudersi anche per una base di 20 fissa più l'ausilio di qualche bonus. Manca l'ok del presidente Carlos Mourino, il quale - avvisa il CdM - è un osso duro con cui non è facile trattare.